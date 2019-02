Fonte: di Raimondo De Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mohamed Fares nel mirino del Siviglia. Osservatori del club andaluso nell'ultimo fine settimana hanno seguito il calciatore dal vivo a Sassuolo. E non è la prima volta: l'esterno algerino classe '96, tra i migliori quest'anno a disposizione di Semplici, nelle intenzioni del Siviglia dovrebbe prendere il posto di Guilherme Arana, ex Corninthians che non sta convincendo.

Alla SPAL non solo sono state chieste informazioni su Fares, ma è stato proposto proprio Arana in prestito con diritto di riscatto. Un discorso che verrà approfondito in caso di salvezza della squadra di Ferrara..

In Italia, Roma e Napoli stanno monitorando con attenzione Fares, calciatore alle prese con la sua migliore stagione da quando gioca in Italia, ma al momento è il Siviglia la squadra che ha mosso passi concreti per l'ex Verona.