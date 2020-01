TMW - Smalling: "Futuro? Voglio arrivare nelle prime 4 e vincere un trofeo"

Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine della sconfitta contro la Juventus, il difensore della Roma Chris Smalling ha parlato anche del suo futuro in risposta ad una domanda dei cronisti in zona mista: "Il mio focus oggi è solo sulla stagione e sull'avere successo, il che significa arrivare nelle prime 4 e regalare un trofeo al club. Per questo ora come ora penso solo a recuperare al meglio in vista di domenica".

Il ko con la Juve? "Siamo un po’ delusi, penso che soprattutto all’inizio del primo tempo stessimo giocando meglio, poi hanno segnato il primo gol nella loro unica occasione fino a quel momento e questo ci ha rimandati un po’ indietro. Il secondo e il terzo gol hanno chiuso la partita, poi abbiamo provato a tornare in gara nella ripresa ma non ci siamo riusciti".

Adesso c’è il derby con la Lazio.

“Domani torneremo ad allenarci e lavoreremo duramente, dobbiamo cercare di essere più cinici nella loro area, perché ci arriviamo bene ma poi serve più freddezza. E dobbiamo evitare alcuni errori da parte nostra a livello difensivo”.

Hai già vissuto una grande rivalità in Inghilterra allo United, cosa ti aspetti da questo derby?

“Alcune cose sono abbastanza simili, a Manchester c’è una grande rivalità con il Liverpool, perché si tratta di due club che lottano sempre al top”.

Hai sentito Ashley Young?

“Gli ho mandato un messaggio, augurandogli le migliori fortune”.