© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com, Silvio Pagliari ha parlato anche di presente e futuro di Mirco Antenucci della SPAL. "Mirco è un condottiero, ha sposato la causa della SPAL fin dal primo giorno. Gli vogliono tutti bene a Ferrara. Quando gioca fa sempre la differenza, è un calciatore fantastico secondo me. A 34 anni si sta togliendo soddisfazioni che avrebbe sicuramente meritato negli anni passati. Come Caputo e Inglese, è un attaccante che ha segnato in tutte le categorie. Purtroppo in Italia piaccono di più i bomber stranieri, ma gente come Antenucci avrebbe meritato la massima serie molto prima".

Sul futuro di Antenucci: "Non ci sono dubbi, vuole chiudere la carriera alla SPAL. È questo il suo obiettivo".