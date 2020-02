vedi letture

tmw SPAL, Berisha: "La grande prova con la Juve deve motivarci ancora di più"

Il portiere della SPAL, Etrit Berisha, ha analizzato in zona mista la sconfitta odierna con la Juve. Ecco quanto raccolto da TMW: "Abbiamo provato a fare una grande partita, contro squadre top come la Juve dobbiamo sempre fare qualcosa in più. Direi che siamo riusciti a fare abbastanza bene, ma purtroppo in questo momento non basta. È mancata un po' di fortuna, poi hanno pesato anche la bravura degli avversari e qualche nostro errore. Abbiamo perso tante gare, se vogliamo ottenere una vittoria non possiamo sbagliare niente. Se giochi bene per 80 minuti e poi fai un errore e perdi, allora viene a mancare infatti anche la fiducia".

Questa buona prestazione può rappresentare una svolta?

"Sappiamo che siamo sulla strada giusta, spero che questa partita serva a motivare ancora di più la squadra. Dobbiamo credere nella salvezza e iniziare a fare punti, per noi le prossime partite saranno tutte decisive".

Come va col nuovo allenatore Di Biagio?

"Stiamo piano piano mettendo i pezzi insieme, il mister ci sta aiutando e ci sta facendo capire come vuole giocare. È abbastanza diverso questo modulo rispetto a quello precedente, ma la squadra si è adattata in fretta".