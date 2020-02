vedi letture

tmw SPAL, Colombarini: "D'ora in avanti dovremo giocare sempre come con la Juve"

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha commentato ai microfoni del nostro inviato in zona mista, la sconfitta della sua squadra contro la Juventus:

"Purtroppo usciamo con zero punti ma abbiamo giocato con grande personalità, giocandoci le nostre possibilità e dando il massimo. E' la SPAL che i tifosi vogliono vedere da qui alla fine. E' ovvio che contro una squadra come la Juve gli errori difficilmente vengono perdonati, i nostri ci son costati due gol. Si sa che sono partite difficili ma noi dobbiamo giocare sempre così, come se davanti avessimo sempre la Juventus. Non penso si sia vista tutta questa differenza di classifica, che non so nemmeno di quanti punti sia: sicuramente noi ne meritiamo qualcuno in più. Giocando così possiamo ancora sperare".

Su Fares: "Mi fa piacere sia tornato in campo e si sia ristabilito, è un giocatore con qualità importanti che può darci tanto. Adesso bisogna cominciare a far dei punti il più in fretta possibile perchè dalle prossime partite il risultato sarà sempre più determinanti."

Sull'apporto del pubblico: "Son contento della risposta del nostro pubblico, che ha incitato dall'inizio alla fine la squadra. E' una spinta importante sia per i giocatori che per noi. Il Mister sta infondendo serenità ai ragazzi, e a loro serve un'iniezione di fiducia. Non avrà molto tempo per lavorare sulla squadra ma indipendentemente dal modulo, con queste prestazioni avrà modo di confermare fino alla fine dell'anno che è stata la soluzione giusta."