Fonte: dal nostro inviato, Davide Soattin

Jaume Cuellar, attaccante classe 2001 della SPAL, ha parlato dopo la vittoria degli estensi contro il Lecce in Coppa Italia: "È stato bello esordire, non dimenticherò mai questo giorno. Non mi aspettavo di entrare, quando il mister mi ha chiamato sono rimasto compreso. Mi trovo bene in prima squadra mentre in Primavera sto facendo bene, o almeno penso di sì. Questo gruppo è molto unito e in campo si vede. Penso che l'obiettivo salvezza verrà raggiunto".