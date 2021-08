ufficiale Lugo, ecco Cuellar. L'ex SPAL ha firmato un biennale con opzione

vedi letture

Nuovo acquisto per il Lugo, formazione che milita nella seconda serie spagnola. Ufficiale il ritorno in Spagna dell'attaccante boliviano classe 2001 Jaume Cuellar, che ha lasciato la SPAL per rientrare nella penisola iberica. Ha firmato un contratto per due stagioni, con opzione per altre due, col suo nuovo club.