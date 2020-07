tmw SPAL, D'Alessandro: "Il gol? Finalmente. Pari che rende meno amaro il periodo"

L’esterno della SPAL Marco D’Alessandro ha parlato così in zona mista al termine del match pareggiato per 1-1 contro il Torino, risultato che ha messo fine a una lunga striscia di sconfitte di fila per la formazione ferrarese: “Ho scaricato molta tensione nel tiro, fortunatamente è entrato. Avevo avuto un’occasione poco prima in cui c’era un sospetto calcio di rigore, avevo esitato un po’ troppo. Sono contento perché era da tanto che non segnavo. Sono stato fuori per un infortunio grave e la stagione è stata complicata: c’era molto in quel tiro. Il punto non dico che ci fa felici, ma quantomeno rende meno amaro il periodo che siamo attraversando”.

Cos’hai pensato quando il pallone è entrato?

“La prima cosa che ho pensato nella mia testa è stato ‘finalmente’. Nella mia carriera e nel mio modo di giocare non vedo molto spesso la porta e fare gol dà sempre un’enorme emozione. Un po’ perché ci ha permesso di agguantare il pareggio, per l’ennesima volta stavamo perdendo una partita che non meritavamo di perdere, quindi c’era un po’ tutto, sono stato contento”.

A chi dedichi questo gol?

“Alla mia famiglia perché mi supportano e sopportano in tutto e per tutto. Poi sicuramente a Carlo Voltolini e Riccardo Ori, i nostri preparatori che mi hanno aiutato in questo recupero soprattutto morale. E poi a Di Francesco, che è sempre lì con me e mi regala diciamo un pizzico di serenità”.