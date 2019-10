TMW - SPAL, F. Colombarini: "Oggi la squadra si è difesa massicciamente"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

Il patron della SPAL Francesco Colombarini ha commentato in zona mista, ai microfoni di TMW, il match pareggiato contro il Napoli: “Ho visto una bella SPAL . ha esordito -. che si è difesa massicciamente, contro una grande squadra come il Napoli. Lo spirito giusto per salvarsi? Per ora parliamo di quello che ha detto il campo, perché lo spirito e l’atteggiamento credo ci siano sempre stati. I giocatori vanno in campo e fanno quello che sono capaci di fare, poi dipende anche da quello che ti permette di fare l’avversario. Oggi affrontavamo una squadra che ha fatto di tutto per portare a casa i tre punti, perché forse la necessità di vincere era maggiore per loro che per noi”.

Sui singoli: “Oggi mi è piaciuto moltissimo Strefezza. Anche se non lo ritengo più una scoperta, ormai è un giocatore che conosciamo tutti bene. La scorsa settimana era fuori per squalifica e oggi ha dimostrato la sua importanza”.

Sul coro dei tifosi a fine gara: “Se mi ha fatto piacere? Ovviamente si, è un apprezzamento importante, degno della prestazione offerta dalla squadra”.