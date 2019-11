Fonte: dal nostro inviato, Davide Soattin

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto nel corso dell’evento Figurine Panini, il presidente della SPAL, Walter Mattioli, ha parlato ai circa 300 presenti. Queste le sue parole raccolte da TMW: “Stare insieme ai nostri tifosi è sempre bellissimo, perché sapete bene quanto ci teniamo. Dobbiamo stare su col morale e non guardare la classifica. Abbiamo la forza per tornare a fare quanto fatto lo scorso anno. Non preoccupatevi. Il gruppo è unito, abbiamo discusso e sistemato alcune cose in settimana. State certi che faremo un bellissimo campionato. Ce la faremo. Stiamo tutti insieme perché vogliamo ancora una salvezza per questa città”.