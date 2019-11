TMW - SPAL, oggi partita in famiglia. Ko Moncini, problema muscolare

Fonte: dall'inviato Davide Soattin

Partitella in famiglia per la SPAL, che questa mattina ha aperto le porte del centro sportivo di via Copparo ai suoi tifosi, presenti per assistere al test match a squadre miste con la formazione Primavera di mister Luca Fiasconi, terminato 1 a 1. A decidere l’incontro ci hanno pensato prima un autogol di Salamon, dopo l’ottimo spunto di un Di Francesco parso in grande spolvero, e poi la trasformazione da calcio di rigore da parte di Floccari. Entrambe le reti sono state siglate nel corso del primo tempo. All’incontro, oltre ai cinque nazionali Berisha, Cionek, Kurtic, Reca e Jankovic, non hanno preso parte Letica, l’influenzato Petagna e l’acciaccato Strefezza. Da segnalare inoltre l’infortunio di Moncini, che si è fermato per un problema muscolare alla coscia sinistra. In settimana verranno valutate le sue condizioni.

SPAL ARANCIO-SPAL GRIGIO 1–1 (1-1)

SPAL ARANCIO (PRIMO TEMPO): Thiam; Sala, Vicari, Felipe, Igor; Cuellar, Valdifiori, Murgia, Di Francesco; Valoti, Paloschi.

SPAL ARANCIO (SECONDO TEMPO): Thiam; Sala, Vicari, Felipe, Igor; Murgia, Valdifiori, Missiroli; Valoti; Floccari, Di Francesco.

SPAL GRIGIO (PRIMO TEMPO): Meneghetti; Tomovic, Salamon, Cannistrà, Mastrilli; Campagna, Missiroli, Kryeziu, Minaj; Moncini (Babbi), Floccari.

SPAL GRIGIO (SECONDO TEMPO): Meneghetti; Tomovic, Salamon, Cannistrà, Mastrilli; Campagna, Teyou, Kryeziu, Cuellar; Paloschi, Babbi.

Marcatori: aut. Salamon (SA), rig.Floccari (SG).