TMW - SPAL, S. Colombarini: "Deluso. Domani decideremo su Semplici"

Fonte: dall'inviato Antonio Parrotto

Simone Colombarini, patron della SPAL, esprime la sua amarezza in zona mista al termine della partita persa 1-2 dagli estensi contro il Sassuolo: "Fa veramente male, sono molto deluso. Una partita che doveva essere per noi ripartenza, e darci possibilità di risalire in classifica: eravamo anche passati avanti e speravo di vedere un atteggiamento diverso della squadra nella ripresa. L'ennesima sconfitta in casa nostra ci fa male, dobbiamo riunirci e vedremo a che decisione arriveremo. In questo momento non mi sento però di poter anticipare nulla".

Potreste cambiare allenatore?

"Non so, dobbiamo parlarne. Decidere a mente calda può non fare bene, vogliamo far passare un po' di tempo anche se non troppo. Domani a mente fredda decideremo. La situazione è davvero difficile, non pensavamo di poterci trovare qui. Stiamo soffrendo, e dispiace per tutti i tifosi o comunque quelli che ci sostengono. Il pubblico ha incitato la squadra fino in fondo, poi la delusione è normale e fa parte di tutti".

Oggi la curva ha contestato.

"Finora hanno fatto il suo dovere, idem oggi dall'inizio alla fine. Poi è più normale che esprimano il loro stato d'animo, è comprensibile e condivisibile. Siamo tanto delusi noi quanto lo sono loro".

Quante speranze avete?

"La classifica è deficitaria ma anche molto corta. Il quartultimo posto non è distanitssimo e dobbiamo crederci per forza, pensando che ce la possiamo fare e che questa rosa merita di lottare fino alla fine per mantenere la categoria. Con prestazione come la ripresa di oggi certo è difficile".

C'è un sostituto di Semplici?

"Non sono discorsi che approfondisco. Spesso l'avete messo voi in discussione, noi non abbiamo pensato alternative e non è un lavoro che spetta a me. Se decidessimo di non continuare non sarebbe un problema. C'è da capire se pensiamo di poterci salvare così o se serve una svolta più decisa".

Guardate a qualche svincolato?

"Non è un lavoro mio. Abbiamo budget da rispettare e quest'anno li stiamo sforando. Forse è la SPAL più cara di sempre, crediamo che la rosa attuale abbia margini per lottare per questo obiettivo. Prendere un attaccante così per fare non è quello che vogliamo. Non credo interverremo".

Domenica ultima spiaggia col Lecce?

"L'ho già sentita spesso l'ultima spiaggia. Di sicuro ci serve una svolta: serve vincere, a prescindere da chi arriva contro".