TMW - SPAL, S. Colombarini: "Rosa adeguata. A gennaio mancano 2 mesi"

Simone Colombarini ha parlato in zona mista dopo la sconfitta interna della SPAL contro la Sampdoria: “La situazione di classifica non è delle migliori e non è quella che ci aspettavamo. Quando si fanno pochi punti un po' di preoccupazione c’è, è normale. Speravamo in un risultato diverso oggi, una brutta sconfitta, anche immeritata perché la SPAL aveva fatto anche meglio della Samp per 70-75 minuti, ma alla fine sembrava che non ne avessimo più e anche se abbiamo provato a portare a casa i tre punti, ed è positivo, ma abbiamo commesso altri errori e in uno di questi ci hanno punito. - continua Colombarini - Sapevo che non sarebbe stato facile oggi, ma per buona parte della gara abbiamo fatto il nostro gioco, ripeto per 70-75 minuti abbiamo fatto bene. Purtroppo è mancato il gol e con questa sconfitta siamo ultimi in classifica”.

Preoccupa la sterilità offensiva?

“Petagna ha certe caratteristiche, ha anche aperto certe situazioni interessanti come quella in cui ha lanciato Strefezza. È vero che ne abbiamo avute poche altre e che ultimamente creiamo e concretizziamo molto poco e questo è un problema. Oggi non abbiamo concesso molto alla Samp che ha saputo sfruttare però i nostri errori. Dobbiamo limitarli perché in Serie A certi errori non vengono perdonati. Quando la SPAL crede nei propri mezzi può uscire dal momento negativo, lo abbiamo dimostrato anche in passato. Dobbiamo farlo più spesso ed essere concreti in zona gol anche correndo qualche rischio in più”.

A gennaio rinforzerete la rosa?

“Mancano ancora due mesi e quello che riusciremo a fare coi nostri mezzi lo faremo. Credo che la nostra rosa al momento sia comunque attrezzata per l’obiettivo”.

C’è anche da ricucire un po' il rapporto con l’ambiente

“Quando si perde nessuno può essere felice, né i giocatori né i tifosi. L’unica medicina è quella di tornare a fare risultato, magari già da domenica”.