vedi letture

tmw SPAL, Vagnati: "Non cercheremo nuovi giocatori tra gli svincolati"

Il direttore sportivo della SPAL, Davide Vagnati, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione degli ultimi acquisti del club rispondendo anche a una domanda sulla possibilità di andare a cercare un attaccante tra gli svincolati: "Non bisogna creare delle false possibilità sugli svincolati. Se uno è svincolato non è che arriva e subito risolve le situazioni, ma ha bisogno di adattamento. Noi dobbiamo fare punti subito. Andare a prendere un giocatore forte e adatto al modulo, quindi, non ci darebbe le stesse garanzie che ci possono dare Strefezza, Di Francesco, Valoti o D’Alessandro. Noi abbiamo bisogno di fare risultato già da sabato. Abbiamo massima fiducia nella voglia, nella personalità e nelle qualità di Di Biagio".

Clicca qui per l'intervento completo.