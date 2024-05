TMW Vagnati era stato sondato da Como e Samp. Ma a breve arriverà il rinnovo col Torino

Nei giorni scorsi il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato in modo piuttosto chiaro della prossima stagione e di chi dovrà costruire la rosa per dare il via al nuovo corso: "Adesso pensiamo alle ultime tre giornate, magari escono sorprese e la lista per l'Europa. Al mercato ci penserà Vagnati che rinnoverà il suo contratto (in scadenza nel 2025, ndr)".

Parole di stima e fiducia per l'uomo mercato che, come annunciato, nei prossimi giorni rinnoverà il suo contratto con la società granata. Lo stesso direttore sportivo, nelle scorse settimane, aveva avuto colloqui esplorativi con Como e Sampdoria, ma come detto la strada oramai sembra tracciata. E salvo colpi di scena non attesi porterà al prolungamento col Torino.

Nel corso dell'intervento a margine delle celebrazioni per il 75° anniversario di Superga, il presidente granata aveva anche dato un'indicazione precisa sul futuro di Ivan Juric: "Ho investito tanto su sua richiesta. Non ha voluto rinnovare e i contratti finiscono. L'anno scorso mi chiese di prendere Ilic. Gli ho detto 'io faccio questo investimento perché tu me lo chiedi, è un giocatore molto forte, ma voglio che tu rimanga con noi'. Lui ha detto 'ma sì'. Poi la cosa è slittata, poi ha preso tempo e ha voluto tenersi le porte aperte. I contratti finiscono a un certo punto...".