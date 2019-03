TMW - Spinazzola: "Juve, felice di essere rimasto. No al Bologna scelta mia"

Fonte: dall'inviato Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Spinazzola, protagonista nella serata di Parma con la maglia dell'Italia, ha parlato nella mixed zone del Tardini in merito al successo per 6-0.

I problemi fisici sono alle spalle. "Sì, sono tornato. Posso ancora migliorare sotto l'aspetto fisico, queste gare sono importanti per spingere e trovare la forma ideale".

Nazionale basata sui giovani? "Sì, mi fa molto piacere. Sono contento che Mancini abbia sempre fatto il mio nome come quello di Conti, anche durante i nostri infortuni. Adesso aspetto il ritorno di Conti in azzurro".

C'era stato litigio con l'Atalanta nel gennaio 2018 per andare subito alla Juventus, era consapevolezza nei tuoi mezzi? "Era un momento particolare, non voglio tornare su quella vicenda. La Juve cercava terzini e credevo di poterci stare, mi sentivo forte anche mentalmente. Credevo di poter fare subito il salto, così da anticipare il mio arrivo alla Juve. Sono stato comunque felice di restare con l'Atalanta, abbiamo fatto bene anche in Europa".

Bene che non sei andato al Bologna. "E' stata una mia scelta, volevo restare alla Juve per giocarmi le mie carte. Il calcio toglie e dà, noi calciatori dobbiamo essere sempre pronti".

I fischi per Bonucci? "Non ci ho fatto caso, stavamo giocando. Non saprei, non entro in questo discorso".