Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite stasera dell'evento "Una serata di stelle per il Bambino Gesù", in Città del Vaticano, il ct dell'Italia Roberto Mancini parla così ai microfoni di TMW della serata: "Si è creato un buon connubio, se la Nazionale può fare qualcosa di importante per i bambini, credo sia una bellissima cosa. Siamo qui per questo, ci fa piacere aiutare, speriamo di sostenerli molto bene. Con queste serate credo si possa fare tanto, essendo stati al Bambino Gesù ci siamo resi conto che hanno bisogno di aiuto e sostegno".