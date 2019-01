TMW - Stoccarda, ecco il dopo Pavard: soffiato Kabak alle italiane

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente Italia per Ozan Kabak, 18enne centrale del Galatasaray nel mirino di Roma e Inter. Secondo quanto raccolto da TMW, è infatti praticamente definita la trattativa per il suo passaggio allo Stoccarda, alla ricerca di un difensore dopo la cessione di Pavard. Affare fatto, operazione da 15 milioni complessive: oggi il giovane talento sosterrà le visite mediche, in serata firmerà il contratto che lo legherà agli Svevi.