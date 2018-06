TMW - Stojkovic: "Sapevamo che la Jugoslavia era finita. Ma restammo uniti"

Dragan Stojkovic, leggenda del calcio serbo, nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb ha parlato anche della Jugoslavia che fu:

Nel 1990 con la Jugoslavia potevate vincere il Mondiale all'ultimo "concerto" insieme, prima della dissoluzione del Paese

"I problemi politici erano già cominciati da tanto. Sapevamo che sarebbe stato l'ultimo Mondiale della Jugoslavia, però come gruppo non c'era mai stato alcun problema tra di noi, eravamo tutti amici, si scherzava, non c'era tensione. Purtroppo il nostro sogno è terminato per sola sfortuna: ai quarti di finale contro l'Argentina ai calci di rigore in una partita dove meritavamo noi di passare il turno. Purtroppo abbiamo fallito l'occasione e poco dopo sarebbe successo lo stesso all'Italia".

Leggende narrano che il rigore fallito da Hadzibegic che costò l'eliminazione di quella Jugoslavia è stata l'ultima goccia che ha sancito la fine della Nazione

"Non credo che vincendo il Mondiale le cose sarebbero cambiate. Si è parlato anche di questo ma la realtà è che la politica avrebbe fatto il suo corso indipendentemente dal calcio".