Suarez: "Conte? La differenza la fa la rosa. Diamo a Rangnik la stessa squadra di Pioli..."

Nel corso della scoppiettante intervista a Tuttomercatoweb, Luisito Suarez ha parlato anche di Conte e del ruolo dell'allenatore: "Io dico che con questi discorsi sull'allenatore si sta esagerando. Un tecnico non determina, sono i giocatori che vincono. Ho sempre sostenuto che l'allenatore non deve far danni, deve saper tenere il gruppo ma la differenza la fanno i giocatori di qualità. Bisogna chiedersi quale sia il valore della rosa. Vedo giocatori con poca personalità e mancanza di livello tecnico per puntare, chiaramente, molto in alto. Se le partite si mettono male, devono essere i giocatori di livello a riprenderla in mano".

Tornando a Conte?

"Tutti pensavano che con il suo arrivo ci fossero le vittorie. Ma se non hai la squadra, non vinci. Faccio un altro esempio: adesso al Milan manderanno via Pioli ma per vedere il valore del tecnico dico: lasciamo a Rangnik la stessa squadra di Pioli e poi vediamo..."