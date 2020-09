tmw Tebas, pres. LaLiga: "Messi è il migliore di sempre, eravamo preoccupati per il suo addio"

vedi letture

Intervenuto durante l'evento di presentazione de LaLiga 2020-2021 (noventesima edizione), a cui ha partecipato anche TMW, il presidente Javier Tebas ha parlato così del massimo campionato spagnolo e anche del caso Messi: "LaLiga è cresciuta moltissimo negli ultimi anni, diventando sempre più un divertimento globale e non circoscritto solamente alla Spagna. Questa novantesima edizione inizierà leggermente più tardi, l'effetto Coronavirus si è fatto sentire in tutti i club e sono arrivati meno colpi di mercato del solito, ma ci aspettiamo comunque una grande stagione".

Era preoccupato per la possibile partenza di Messi?

"Noi ovviamente vogliamo averlo sempre qui con noi, in Spagna, perché come ho sempre detto Messi è il migliore della storia del calcio. Mi piacerebbe se finisse la carriera proprio ne LaLiga, eravamo un po' preoccupati per la sua partenza visto che è stato al Barcellona per ben 20 anni, anche se LaLiga naturalmente viene prima dei singoli calciatori. In ogni caso è un bene che Leo sia rimasto al Barça e che non si sia trasferito in un'altra lega".

Quando potranno tornare allo stadio i tifosi?

"Questo non dipende da LaLiga, solamente dopo il vaccino credo che sarà possibile vedere gli stadi come erano prima. Speriamo da febbraio-marzo".

Il possibile addio a LaLiga di Messi nel 2021 potrà influire sui futuri introiti dai diritti televisivi?

"No, perché abbiamo già venduto i diritti internazionali de LaLiga al 90% con pacchetti pluriennali e non annuali. Speriamo che Messi resti al Barcellona, ma se dovesse partire niente o quasi cambierebbe da questo punto di vista".

Chi sarà il calciatore simbolo del prossimo campionato secondo lei?

"Dico Ansu Fati del Barcellona".

LaLiga 2020-2021 inizierà ufficialmente il prossimo 11 settembre.