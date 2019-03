TMW - Terremoto Roma, solo Ranieri accetta fino a giugno. Baldini spinge

© foto di Imago/Image Sport

Potrebbe essere l'ultimo giorno per Eusebio Di Francesco come tecnico della Roma. Nessuna delle opzioni è da escludere a priori, anche una permanenza, ma al momento Franco Baldini sta spingendo per cambiare guida alla squadra, anche perché la zona Champions è a tre punti e si potrebbe mettere una pezza sulla stagione (attualmente fallimentare) dei giallorossi. Monchi, invece, sembra all'angolo, quasi abbandonato da tutti dopo aver difeso a spada tratta la scelta dell'allenatore.

SOUSA CHIEDE FINO AL 2020 - Mancano tre mesi al termine della stagione e non sono molte le opzioni sul tavolo. Il portoghese ha seguito più volte la Roma - sin dai tempi della sfida con la Fiorentina di inizio novembre - e si è candidato nemmeno troppo velatamente. Attualmente però c'è anche il Bordeaux - che gli offre fino al 2021 a 2,3 milioni di euro - e lui non accetta il ruolo da traghettatore. La situazione è quindi intricata.

UN RITORNO DI RANIERI? Così, nel mazzo, c'è anche la carta jolly. Cioè il ritorno in sella di Claudio Ranieri, che si è lasciato da pochissimo con il Fulham. Solo lui accetterebbe una panchina lampo, magari con un rinnovo automatico in caso di Champions League. Più defilato Panucci, oggi è comunque una giornata chiave per la panchina romanista.