TMW - Toni: "Magico giocare in Nazionale. 2006? Difficile da raccontare"

Fonte: dall'inviato a Trento, Alessandro Rimi

© foto di Federico Gaetano

Dal palco del Festival dello Sport, Luca Toni ha parlato della sua esperienza in Nazionale: "Magico giocare per l’Italia, era il mio sogno, lo è per tutti. Sentire l’inno ti carica, difficile descrivere esattamente cos’è la maglia azzurra. Si lavora sempre per arrivare a giocare le partite più importante. L’esultanza non è altro che lo sfogo di tutto il lavoro che c’è dietro a un gol. Italia 90’? Avevo quattordici anni, c’erano i Mondiali in Italia, una nazionale piena di campioni, si sapeva che avremmo vinto ma non è stato così. Baggio penso sia stato uno dei dieci più forti al mondo. Mondiale del 2006? Al di là dei singoli, abbiamo fatto un grande lavoro. C’è stata molta confusione dopo il rigore di Grosso, non sapevamo in Italia cosa stesse accadendo, il giorno dopo ci trovammo a una Roma in festa. E’ stato magico, difficile da raccontare. Con tutti loro ci vediamo poco, ma resta un legame indissolubile. Prima del Mondiale ricevemmo tante critiche, quasi minacciosi, un mese dopo volavano le frecce del tricolore. Una esperienza fantastica".