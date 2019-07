Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aumentano le pretendenti per Kevin Bonifazi, giovane difensore del Torino rientrato alla base dopo l'ottima esperienza con la maglia della SPAL. Secondo quanto raccolto da TMW nelle ultime ore Sampdoria ed Atalanta avrebbero fatto un sondaggio per il giocatore. Sul centrale c'è da tempo anche la Fiorentina, con i viola che hanno chiesto il ragazzo in prestito. Una soluzione che non piace a Cairo: per cedere Bonifazi il presidente del Torino chiede almeno 15 milioni.