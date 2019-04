TMW - Torino, Ansaldi: "Continuiamo a credere nel nostro obiettivo"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Torino Cristian Ansaldi ha parlato ai microfoni di TMW dopo la vittoria di oggi contro il Genoa: “Continuiamo a credere nel nostro obiettivo, ogni partita è una finale e l’importante è vincere. Abbiamo giocato un po’ male nel primo tempo, ma per fortuna abbiamo vinto. Il Genoa mi ha dato tanto, sono sempre stato contento del supporto dei tifosi. Tutti noi ogni giorno ci alziamo dal letto pensando di fare. Sirugu è fortissimo, è un leader nello spogliatoio e lo sta confermando ogni partita. Come sto? Mi sento a un grande livello fisico, poi devo confermarlo in campo. Il Milan? Sicuramente continueremo a lavorare come facciamo ogni settimana, pensando a ogni gara come una finale. Vogliamo portare a casa questi tre punti in casa, non vogliamo pensare alla classifica perché certe volte questo gioca contro. Quando si vince si prende tanta fiducia, dobbiamo continuare a mantenere la porta imbattuta perché poi sappiamo di poter fare gol”.