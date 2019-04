© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti e il Torino, avanti insieme fino al 2023. Rinnovo vicino per l’attaccante granata, che potrebbe legarsi per altri due anni oltre la scadenza attuale del contratto. Ma Cairo vuole blindare anche il suo direttore sportivo, Gianluca Petrachi, fino al 2022. La sensazione è che nelle prossime settimane potrebbero arrivare entrambi i rinnovi. Belotti e Petrachi, futuro ancora in granata...