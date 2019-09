Fonte: Dall'inviato Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brevi dichiarazioni da Urbano Cairo, presidente del Torino, dopo la bella vittoria a Parma contro l'Atalanta. Il patron granata s'è soffermato per pochi secondi in mixed zone: “Giocare contro l’Atalanta non è mai semplice, soprattutto dopo l’Europa League. Godiamoci la vittoria. Mercato? Vediamo domani”