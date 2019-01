© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è stato un contatto telefonico fra Petrachi e Monchi per Diego Perotti. L'attaccante argentino, di proprietà della Roma, non ha vissuto finora la propria miglior stagione in carriera e, nonostante il pressing del Boca Juniors, vorrebbe rimanere in Italia. Così il Torino sarebbe una soluzione in caso di cessioni (quasi sicure) di Edera e Parigini.