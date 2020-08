tmw Torino, è fatta per Vojvoda. L'agente conferma: "Hanno fatto un grande lavoro per lui"

Il Torino ha chiuso per Mergim Vojvoda, difensore dello Standard Liegi inseguito anche dall'Atalanta negli scorsi giorni. I granata hanno chiuso per una cifra poco superiore ai cinque milioni di euro più bonus. Domani sera il giocatore sarà in Italia accompagnato dall'agente, Ardian Alijaj, che conferma gli accordi: "Posso dire che il Torino ha fatto un grande lavoro per Vojvoda. Bisogna fare i complimenti al Direttore Vagnati, spero arrivare con giocatore presto in Italia".