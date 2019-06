TMW - Torino, l'Athletic Club si fa avanti per Berenguer: i dettagli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alex Berenguer potrebbe lasciare il Torino. L'esterno di Pamplona è uno degli obiettivi più caldi dell'Athletic Club in vista dell'estate. La società di Bilbao, infatti, come storica policy societaria, ha quella di comprare soltanto giocatori baschi. Giocatore fortemente polivalente, esterno, interno, seconda punta e trequartista, in A ha giocato 31 partite con 2 gol e 4 assist in questa annata. Le parti sono in contatto, ancora Cairo e l'Athletic devono discutere di cifre (si parla di una richiesta di 10 milioni) ma l'interesse è concreto.