Fonte: dal nostro inviato Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra i premiati del GoldenBoyWalter Mazzari, tecnico del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "C'è la tendenza a fare le rose non pensando di poter valorizzare, ad esempio i migliori delle varie Primavera. Noi per esempio ci siamo trovati a dover far allenare in ritiro giocatori in prestito e hanno chiuso la strada a quei tre quattro ragazzi che avrei voluto far stare con noi. A volte quando ci sono questi nuovi corsi e nuovi cicli non si tiene in considerazione questo fattore. Secondo me bisognerebbe fare una rosa di 22 composta da 4-5 Primavera che stando con la prima squadra possano crescere e allenarsi con campioni. Sicuramente è da stimolo e noi allenatori possiamo dargli qualcosa in più di quello che possono imparare dal settore giovanile".