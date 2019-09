© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino è alla ricerca di un attaccante e sta valutando il profilo di Musa Barrow, attaccante dell'Atalanta. Il gambiano vorrebbe lasciare Bergamo per trovare un minutaggio adeguato, con i granata che lo hanno messo nel mirino in prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri però, per lasciarlo andare, dovrebbero cercare un sostituto: c'è un problema, con Kjaer in arrivo, perché Barrow è inserito nella Lista B UEFA e non pesa sul numero massimo di stranieri, attualmente 17 (tutti occupati, al momento).