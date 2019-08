Fonte: di Raimondo de Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità sul futuro di Cristian Ansaldi. L'esterno argentino del Torino è in scadenza anche lui come Lorenzo De Silvestri e non è da escludere l'addio. Il suo contratto terminerà nell'estate del 2020 ma il club ha l'opzione per rinnovarlo automaticamente. La trattativa però per ridiscuterlo è in stallo e su Ansaldi è piombato con forza il Monaco negli ultimi giorni.