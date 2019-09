TMW - Torino, Rincon: "Bella rimonta, il mister ha letto bene la partita"

Fonte: Emanuele Pastorella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Torino Tomas Rincon ha parlato in zona mista dopo il successo con il Milan. Queste le sue parole raccolte da TMW:

"Nel primo tempo siamo andati un po' in difficoltà. Dopo le due sconfitte di fila eravamo un po' tesi, nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa, il mister è stato bravo a leggere la partita. È stata una bella rimonta, potevamo chiuderla prima per soffrire un po' meno alla fine e da questo punto di vista dobbiamo crescere. Ci siamo parlati all'intervallo, non eravamo noi nel primo tempo: la squadra c'è, ha dimostrato che segue il mister. Non dobbiamo mai perdere la nostra umiltà: le nostre migliori partite arrivano quando soffriamo tutti insieme".

Belotti? "Nel momento di maggior difficoltà ha tirato fuori tutte le sue qualità. Sirigu? Ha fatto una bellissima parata nel finale, non è certo la prima che fa. Siamo contenti di avere persone con questo tipo di carattere in squadra".

La difesa? "Dobbiamo cercare di essere più equilibrati, non solo in campo. Il gruppo è la nostra forza, dobbiamo dare il meglio per la squadra".

Il Parma? "Ha vinto l'ultima gara, ha valori importanti: lo scorso anno ci ha messo in difficoltà. Ora dobbiamo recuperare un po' di energie per andare a Parma a fare punti".

La mia condizione fisica? "Quando giochi una competizione in estate, paghi un po' a livello di condizione perché parti dopo gli altri. Devo ancora crescere, ma cerco di mettercela tutta. Sto lavorando, inizio a stare bene".

La classifica? "Nel calcio ci vuole equilibrio, in serie A nessuna partita è facile. Non siamo gli unici a fare dei passi falsi. Dobbiamo pensare gara dopo gare. Belotti ci ha dato una grande mano oggi, ma non solo lui: abbiamo vinto e sofferto tutti insieme".