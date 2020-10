tmw Torino, scatta la "bolla". Giocatori in isolamento al Filadelfia: non torneranno a casa

Dopo i quattro casi di Coronavirus accertati nel gruppo squadra (due calciatori, due membri dello staff), al Torino è scattata la cosiddetta "bolla", la procedure da seguire secondo il protocollo. Belotti e compagni, infatti, potranno continuare gli allenamenti e le partite, come accaduto ieri pomeriggio contro il Cagliari, ma non potranno avere contatti con l'esterno. Per tutta la settimana, fino a domenica salvo nuove comunicazioni, i giocatori lavoreranno al Filadelfia e alloggeranno in un albergo cittadino, senza poter tornare a casa. E, inevitabilmente, si sottoporranno a nuovi giri di tamponi, per scongiurare il rischio di altri contagi in vista della sfida di venerdì contro il Sassuolo.