tmw Tottenham, continuano i contatti con Sarri. Ma è Marcelino il preferito

vedi letture

Il Tottenham sta continuando a pensare al tecnico per il dopo Mourinho. Se in questo momento è Ryan Mason sulla panchina degli Spurs, per la prossima annata ci può essere un ribaltone. Se è vero che i contatti con Maurizio Sarri vanno avanti da più di una settimana, con l'idea di proporgli un biennale nel solco di quanto già percepito da Chelsea e Juventus, la sensazione è che il primo nome sia quello di Marcelino Garcia, ex Valencia e ora tecnico dell'Athletic di Bilbao. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori contatti fra le parti.