TMW - Totti: "Si, la Roma può arrivare tra le prime 4. Ma piedi per terra"

Fonte: Dall'inviato, Dario Marchetti

Francesco Totti ha rilasciato una intervista a margine della presentazione della Padel Cup. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal nostro inviato, a partire dalle considerazioni di Totti sulla vittoria di ieri della Roma contro il Sassuolo: "Ci siamo divertiti, soprattutto nel primo tempo sono state create tante palle gol. Se giocano così diventa tutto più facile. Godiamoci questa vittoria, anche perché dopo due pareggi già si parlava di crisi. Dopo una vittoria si diventa tutti più bravi, adesso dobbiamo guardare avanti e restare coi piedi per terra".

La Roma è da quarto posto?

"Può arrivare tra le prime quattro, sono arrivati due-tre giocatori di grande livello e possono dare un importante contributo a una squadra che già era forte".

Troppi infortuni nella Roma. Come si possono prevenire?

"Non è semplice. Si possono dare mille spiegazioni, i campi, le troppe partite o i viaggi. Per me serve anche fortuna, oltre che una vita sana da parte dei calciatori".

Quale sarà il tuo nuovo ruolo?

"Lo stewart (sorride, ndr)

De Rossi quando lo vai a trovare?

"Presto. Adesso mi fa sapere...".