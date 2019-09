TMW - Traverso (UEFA): "Guardiamo al modello del salary cap in USA"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Gaetano Mocciaro

Andrea Traverso, managing director Financial Sustainability & Research dell'UEFA, ha parlato durante il convegno "Financial Fair Play, does it matter?". Queste le sue parole raccolte da TMW: "Stiamo cercando di creare delle regole, salary cap, guardando anche ai sistemi americani anche se distanti di nostri in Europa. Abbiamo raggiunto buoni risultati, concentrandoci su specifici target e pian piano ci stiamo adattando in ottica globale. Deve essere una crescita regolare, con un assestamento del patrimonio dei club costante e continuo”.