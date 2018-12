L'ex difensore centrale della Juventus Igor Tudor, nonché ex tecnico dell'Udinese, parla ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com della possibilità di tornare a calcare i campi della Serie A, o meglio le panchine. Si era parlato del Genoa, ma il croato smentisce: "Nessun contatto con nessuno, in questo momento sono in Croazia, a casa mia, mi godo la vita, la famiglia e ogni tanto vado in Italia a guardare qualche partita. Porte aperte alla Serie A, quello è ovvio".