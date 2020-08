tmw Udinese, ancora attesa per la panchina: riavvicinamento con Luca Gotti

vedi letture

Nuovo cambio sul futuro della panchina dell'Udinese. Ore fluide per il domani della guida tecnica dei friulani: dopo la rottura che sembrava a un passo di questa mattina, sarebbero più vicine le parti con il tecnico Luca Gotti. Cresce la fiducia anche se non è certa la permanenza. Le prossime ore saranno decisive, per l'eredità eventuale in caso di fumata nera più Leonardo Semplici di Rolando Maran.