L'Udinese è in queste ore a Milano per completare il mercato di gennaio. Tra le priorità le uscite e i prestiti dei giovani. Davide Nicola ha bloccato Mamadou Coulibaly perché convinto dalle qualità del giocatore classe '99. Verso il prestito, invece, sia Machis che Balic: sull'attaccante venezuelano classe '93 c'è forte il Godoy Cruz, ma nelle ultime ore anche dalla Turchia si sono fatti avanti per lui.