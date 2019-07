TMW - Udinese, contratto triennale per Nestorovski

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Di nuovo la Serie A per Ilija Nestorovski, attaccante macedone nelle ultime tre stagioni al Palermo. Il calciatore, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, ha trovato l’accordo con l’Udinese: per lui contratto di tre anni, più opzione per quarto anno. L’ex rosanero ha scelto la maglia numero 30.