Fonte: di Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto fatto per l'addio di Andrija Balic dall'Udinese direzione Olanda. Il classe '97, solo 43' totali tra Serie A e Tim Cup in stagione con la maglia dei friulani, è diretto al Fortuna Sittard. Tutto definito, confermato le indiscrezioni degli scorsi giorni: andrà ai gialloverdi in prestito fino a fine stagione.