ufficiale Balic cambia maglia ma non campionato. L'ex Udinese rimane in Slovacchia

Cambio di casacca per il centrocampista Andrija Balic, 25enne con un trascorso in Italia all'Udinese e al Perugia e partito nell'estate 2020 alla volta della Slovacchia. Cambia maglia ma non campionato: ufficiale il suo trasferimento in prestito fino al termine della stagione al Banska Bystrica.