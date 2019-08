Fonte: Marco Conterio

Anche l'Udinese pensa a Mohamed Elyounoussi del Southampton: un profilo noto in Italia e che i bianconeri potrebbero puntare in caso di addio al numero 10 argentino Rodrigo De Paul, ieri decisivo con l'assist per Becao ma che piace e non poco alla Fiorentina.