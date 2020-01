Fonte: dall'inviato Niccolò Pasta

Intervenuto in mixed-zone, il centrocampista dell'Udinese Mato Jajalo ha analizzato brevemente la sconfitta rimediata oggi all'Ennio Tardini al cospetto del Parma: "La differenza è che il Parma ha fatto gol e noi no. E' stata una gara ricca di occasioni, una bella partita: forse il Parma è entrato meglio in campo. Noi poi ci siamo ripresi, abbiamo anche creato diverse palle-gol: di positivo c'è proprio la nostra reazione dopo il 2-0".