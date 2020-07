tmw Un Campione del Mondo in difesa per l'Inter? Nerazzurri su Ginter del 'gladbach

Matthias Ginter è uno dei nomi più ambiti in Germania. Perché il classe 1994 di Friburgo è uno dei perni del Borussia Monchengladbach ma anche un titolare della Nazionale di Joachim Low. A ventisei anni, è nell'estate del possibile e probabile grande salto. Non solo: ha il contratto in scadenza nel 2021, anche se il 'gladbach ha un'opzione per esercitare la proroga di un anno, ed è un'occasione importante di mercato.

Piace all'Inter La strada del futuro di Ginter potrebbe essere in Italia. Sul centrale difensivo ci sono grandi d'Europa e diversi club anche in Serie A. Tra questi anche i nerazzurri: il nome di Ginter sarebbe sul tavolo di Marotta e Ausilio che stanno valutando con forza l'opzione relativa al difensore classe '94. Che può giocare nei tre di Antonio Conte e che sa agire anche nella difesa a quattro: giocatore duttile, ha ricoperto anche i ruoli di terzino e mediano.

Campione del Mondo Una bacheca già ricchissima di titoli quella di Ginter. 29 presenze con la Germania, con Low ha vinto il titolo di Campione del Mondo nel 2014 e la Confederations Cup un anno prima. Scuola Friburgo, coi giovani ha vinto due Coppe nazionali nel 2011 e nel 2012, da lì è andato al Borussia Dortmund dove ha vinto una DFB Pokal e una Supercoppa di Germania. Dal 2017 gioca al 'gladbach.