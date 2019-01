© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Mercato di gennaio? Se fai tanto, è perché hai sbagliato prima". Non farà tanto ma neppure poco, il ds della Roma, Monchi, nella sessione che prenderà domani ufficialmente il via. La shortlist del dirigente è chiara, sia in uscita che in entrata. Dietro lascerà il deludente Ivan Marcano e cercherà squadra anche in prestito William Bianda. A centrocampo è caccia aperta al vice Daniele De Rossi ma non solo un profilo 'giovane', bensì un giocatore che possa essere un titolare già dalla prossima estate. E se in uscita nel reparto c'è Ante Coric, davanti è in partenza Patrik Schick. Intermediari al lavoro, l'idea Sampdoria non è tramontata ma non è semplice per i blucerchiati ribaltare le gerarchie che funzionano a campionato in corso. E per le entrate? Hector Herrera piace ma quel che filtra è che o rinnoverà con il Porto o andrà via a scadenza, difficilmente lo farà a gennaio. Leander Dendoncker del Wolverhampton piace molto e non è un caso se i Wolves hanno provato per Amadou Diawara del Napoli. Dietro la Roma è tentata dal profilo giovane di Ozan Kabak del Galatasaray, contatti per Joachim Andersen della Sampdoria ma solo per l'estate.