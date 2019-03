TMW - United, spesa in Italia. Pronti 170 milioni per Cancelo e Koulibaly

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un difensore di fascia, meglio se offensivo, e un centrale. Sono gli obiettivi che il Manchester United ha per la prossima stagione, considerando l'addio - quasi certo - di Matteo Darmian, oramai fuori dalle rotazioni dei titolari, oltre a dare un'alternativa in più a Chris Smalling (alla sua migliore stagione con i Red Devils) e Viktor Lindelof.

ASSALTO IN SERIE A - Molto dipenderà, come è chiaro, da chi sarà il prossimo tecnico. Ole Gunnar Solskjaer sta facendo benissimo, ma ci sono più profili che piacciono, da Conte ad Allegri. In ogni caso i nomi sono già noti: Joao Cancelo della Juventus e Kalidou Koulibaly del Napoli. Per il primo, pagato 38 milioni di euro al Valencia, ci sarebbe pronta un'offerta da 60 milioni. Per il secondo lo United partirà da una cifra "bassa", inferiore ai 100 milioni, per riuscire a spingere anche oltre le tre cifre, nell'area dei 110.