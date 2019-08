TMW - Valencia-Hysaj, ultimatum al Napoli: resta una distanza di 5 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultimatum del Valencia al Napoli per Elseid Hysaj. Secondo quanto raccolto da TMW, col terzino albanese c'era già un accordo di massima e la trattativa era già molto avanti, ma tra le due società resta ancora oggi una distanza di cinque milioni di euro visto che De Laurentiis non vuole abbassare il prezzo da 25 a 20 milioni.

Per il club spagnolo non sarebbe un problema trovare la liquidità necessario per l'acquisto in caso di prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla prossima Champions, ma allo stesso tempo il club di Lim non ha intenzione di spendere più di 20 milioni per un giocatore che a inizio mercato non era neanche nei piani della dirigenza ed è pronto dunque a valutare profili più economici in queste ultime ore di mercato per sostituire l'infortunato Piccini.

In ogni caso, se il Napoli nelle prossime ore dovesse fare un passo indietro, i pipistrelli sarebbero pronti a chiudere. Hysaj, d'altronde, resta sempre la prima scelta di Marcelino per esperienza, curriculum e appeal internazionale.